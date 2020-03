Coronavirus: al via la sanificazione a Salerno, parlano i cittadini

E' stato disposto uno speciale intervento di sanificazione delle strade dell’intero territorio comunale di Salerno. Il sindaco Vincenzo Napoli ha annunciato, infatti, uno speciale intervento di sanificazione dell’intero territorio comunale di Salerno, certamente utile per l'emergenza Coronavirus.

Le operazioni e l'appello

Le operazioni hanno avuto inizio in queste ore, a cura degli uomini e dei mezzi di Salerno Pulita che saranno attivi raggiungendo progressivamente, ed in tempi rapidi, tutti i quartieri cittadini. Il primo cittadino raccomanda alla popolazione di collaborare per agevolare lo svolgimento delle operazioni ed ha anche sollecitato l’Asl Salerno a provvedere in tempi rapidissimi ad un intervento di disinfestazione e derattizzazione, per scongiurare, con l’aumento del caldo, ulteriori problematiche di ordine igienico-sanitario. Intanto, questa mattina abbiamo raccolto la voce dei salernitani ai tempi del Coronavirus:

Ecco le nostre interviste>>>Il servizio video