Coronavirus, scattano altre quarantene nel salernitano

Scattano nuovi ordini di quarantena a Sant’Angelo a Fasanella, per via di una persona rientrata da Vò Euganeo, in provincia di Padova e Castelnuovo Cilento, a causa di un cilentano tornato da Codogno.

L'isolamento

I provvedimenti, a scopo cautelare, coinvolgono anche i nuclei familiari delle persone rientrate: dovranno stare presso il loro domicilio per 14 giorni senza avere contatti con l’esterno. Del caso sono state informate le autorità sanitarie e le forze dell’ordine.