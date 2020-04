Covid-19 a Sant'Egidio del Monte Albino: al via i tamponi sui cittadini a rischio

Il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino ha raggiunto un accordo con l’Istituto Zooprofilattico per effettuare la somministrazione dei tamponi sulla popolazione a rischio. “L’azione – comunicano dal Municipio - rientra nel Piano Regionale per lo screening di sorveglianza sanitaria Covid-19, attuato grazie alla sinergia tra i principali attori coinvolti nella gestione dell’emergenza sanitaria, a cominciare dall’Unità di crisi regionale, e sotto il coordinamento del Nucleo Emergenze dell’Istituto Zooprofilattico”

A partire da domattina saranno sottoposte a tampone dipendenti comunali, operatori della protezione civile, volontari impegnati nella distribuzione di aiuti e nelle azioni di sostegno alla popolazione, vigili urbani, medici di medicina generale, farmacisti e personale di farmacie e parafarmacie, operatori ecologici, personale in servizio presso distributori di carburanti.

Permettetemi di ringraziare quanti, a tutti i livelli, hanno reso possibile questo importante intervento di monitoraggio e prevenzione, che certamente ci aiuterà a tenere ancora più sotto controllo la situazione e a tranquillizzare i nostri concittadini. Ringrazio in particolare il dottor Francesco De Angelis, che si sta occupando di coordinare il personale medico e paramedico da sottoporre a tampone e di monitorare con me l’azione di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica.Lo screening è dunque un’azione messa in campo per la tutela della vostra salute e abbasserà ulteriormente il rischio di diffusione del contagio tra la popolazione. Ovviamente questo non dovrà distrarci comunque dal continuare a mantenere comportamenti responsabili e rispettosi delle regole, a cominciare dall’uso delle mascherine, che, come sapete, è obbligatorio sul territorio del Comune di Sant’Egidio, in forza di una mia ordinanza”.