Sospetto caso di Coronavirus a Sarno, il sindaco: "Tutto sotto controllo"

Sono in contatto continuo con i vertici dell’Asl. In questo momento posso dare notizie certe alla città. Vi prego di non creare allarmismi perché la situazione è completamente monitorata, il Protocollo è stato attivato, sono stati avviati tutti gli esami del caso che hanno dato esito negativo. Ovviamente, sono in corso ulteriori accertamenti.

Lo rende noto il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, in merito al ricovero di due cinesi presso l'ospedale Villa Malta: "È confermato che due persone di origini cinesi sono giunte al Presidio Ospedaliero di Sarno con sintomi influenzali. A scopo del tutto precauzionale è stato attivato il Protocollo Ministeriale previsto per eventuali sospetti di Coronavirus. Effettuati i primi esami e la radiografie, i medici scongiurano qualsiasi allarme. E’ stato accertato che l’uomo non è stato in Cina nell’ultimo periodo, mentre la sua compagna è tornata da dieci giorni da una città che dista circa 400 km da Wuhan", fa sapere il primo cittadino.

Il trasferimento

La paziente, dunque, è stata trasferita presso l’Ospedale Cotugno, struttura di riferimento regionale per i casi sospetti di Coronavirus, secondo i protocolli previsti. "Con l’Assessore alla Politiche Sociali, Vincenzo Salerno, il dottor Antonio Bello, siamo in contatto con i medici per avere ogni informazione certa in breve tempo", ha concluso Canfora.