Sarno dice addio a Padre Domenico: funzione religiosa celebrata dal vescovo

E’ arrivata, questa mattina, l’urna cineraria con le ceneri di Padre Domenico (all'anagrafe Dario Lanzetta) al cimitero di Sarno, dov’è stata celebrata la funzione religiosa presieduta dal vescovo Giuseppe Giudice.

La storia

Padre Domenico, originario di Sarno, avrebbe compiuto 65 anni il prossimo 17 agosto. Era risultato positivo al Coronavirus lo scorso 22 marzo. Si era sentito male nella cappella del convento mentre stava pregando perdendo i sensi. Attivato il protocollo Covid-19, il tampone aveva dato esito positivo. In un primo momento i sintomi non sembravano gravi ma poi le sue condizioni si sono aggravate tanto da richiedere il trasferimento e il ricovero in terapia intensiva presso l’ospedale “Sant'Orsola” di Bologna. Martedì 5 maggio il decesso che ha lasciato attonita l’intera comunità sarnese.