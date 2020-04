Covid-19 a Sarno, il dottor Toro è stato dimesso: l'annuncio del sindaco

Il dottore Antonio Toro è tornato a casa. A dare la bella notizia a tutti i cittadini di Sarno è direttamente il sindaco Giuseppe Canfora: “Il primario del reparto di ortopedia del Martiri del Villa Malta di Sarno, è guarito dal Covid19. Dopo tre tamponi negativi, come da prassi, è stato dichiarato clinicamente guarito ed è stato dimesso”.

Il contatto

Il primo cittadino si è subito messo in contatto con il medico: “L’ho appena sentito al telefono, è stato emozionante e ringrazia tutti per la vicinanza e l’affetto. A nome mio, quale collega e sindaco della città di Salerno, degli assessori, dell’intero consiglio comunale e della comunità gli ho espresso la gioia per questa notizia. Speriamo di rivederlo presto in reparto, è un punto di riferito professionale ed umano, per i pazienti e per i colleghi. Ovviamente, gli auguriamo, intanto, di vivere appieno in serenità questi giorni di ritorno a casa” conclude Canfora.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La foto è di Agostino Ingenito (Facebook)