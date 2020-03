Coronavirus, quarantena per medici e infermieri a Sarno: poi arriva l'esito del tampone

Dopo lo stato di "positivo" riscontrato per il coronavirus per una donna di 47 anni, visitata all'ospedale di Sarno ma proveniente da Striano, nel napoletano, all'ospedale "Martiri di Villa Malta", sono state prese le precauzioni del caso. E cioè, due medici, sette infermieri, un operatore sanitario, una guardia giurata, un O.S.S. ed un O.F.S. sono in stato di quarantena. Ieri mattina, la donna si era presentata con febbre alta e problemi respiratori, al pronto soccorso. E pare - ma è da verificare - senza seguire il percorso infettivo protetto nella struttura esterna all’ospedale. Dai primi accertamenti era stata diagnosticata una polmonite bilaterale. Sintomi ritenuti sospetti e vicini al Covid-19 hanno poi dato il via libera all'attivazione della profilassi. In tarda serata erano poi giunti i risultati dall’ospedale Cotugno di Napoli

Medici in "quarantena"



Dall’ospedale sono state richiamate tutte le persone che erano state a contatto con la donna, mentre si stanno avviando le procedure per rintracciare le persone che hanno avuto contatti diretti negli ultimi 10 giorni con la donna risultata positiva.

A Nocera Inferiore test "negativo"

Intanto, all'Umberto I è arrivato il tampone per la donna del vesuviano giunta ieri all'ospedale Umberto I: il risultato è negativo. Ieri, una donna di 80 anni, proveniente da Ottaviano, era giunta in ospedale affetta da una polomite con febbre alta. L’anziana, già colpita da un ictus, era stata controllata e monitorata dal personale ospedaliero ed via precauzionale, le era stato effettuato il tampone per il coronavirus. iL figlio della paziente era andato e tornato da Bergamo nei giorni scorsi, per motivi lavorativi. Circostanza che ha spinto gli addetti ai lavori ad effettuare il tampone, così come previsto dalle procedure.Nessun reparto era stato evacuato, così come nessun medico era stato messo in stato di quarantena.