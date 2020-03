Coronavirus, in strada senza autocertificazione aggredisce i carabinieri: arrestato

Continuano i controlli delle forze dell’ordine per verificare il rispetto del decreto governativo che vieta ai cittadini di uscire di casa se non per motivi indispensabili.

Il fatto

Nella serata di ieri un ragazzo di 23 anni, residente a Sassano, è stato fermato in strada mentre passeggiava nel centro abitato. Ai carabinieri non ha saputo fornire spiegazioni sul perché si trovasse in strada. E , dopo essere stato richiamato al rispetto delle regole, il giovane ha iniziato ad inveire contro i militari. Di conseguenza è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e per violazione del Dpcm.