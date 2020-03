Coronavirus a Sassano, i tamponi positivi salgono a 6: contagiato anche un vigile

Salgono a sei i casi positivi al Covid-19 nel comune di Sassano. A confermarlo, con un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, è direttamente il sindaco Tommaso Pellegrino che ha invitato i suoi concittadini al rispetto delle ordinanze restrittive.

L’ultimo caso

Tra le persone contagiate anche un agente della Polizia Locale. E tutte appartengono allo stesso nucleo familiare e vivono nella stessa abitazione. “Posso tranquillizzare – ha dichiarato il primo cittadino – che non presentano criticità. Sono in sei, di cui una persona si trova in ospedale a Polla e cinque sono a casa. A loro va il mio personale abbraccio e sostegno a nome di tutta la comunità. Tutte le persone che sono state in contatto con l’agente si trovano in quarantena e sono controllate. Continueremo il monitoraggio ma abbiamo messo in campo tutte le precauzioni del caso”. Lo stesso Pellegrino si è sottoposto al test: “Mi sono sottoposto al tampone ed è risultato negativo. L’ho fatto perché era giusto dare tranquillità soprattutto per la mia professione di medico”. Di qui l’appello alla cittadinanza: “A tutti voglio dire di utilizzare le mascherine perché non sappiamo se la persona che abbiamo di fronte è positiva o asintomatica. Cerchiamo di limitare le uscite per la spesa. Chi è sprovvisto di mascherina la può richiedere, non possiamo consentire a nessuno di non indossarle”.