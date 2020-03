Coronavirus a Scafati, salgono a otto i contagiati: nuovo appello del sindaco

Sale a otto il numero di contagiati da Covid-19 a Scafati. Altri due residenti, infatti, sono risultati positivi al tampone. Ad annunciarlo è direttamente il sindaco Cristoforo Salvati che spiega: “Si tratta di due nostri concittadini che attualmente sono ricoverati in ospedale e le cui famiglie sono in isolamento fiduciario seguite dall’Asl che sta monitorando la situazione”.

L’appello

Il primo cittadino invita la sua comunità ad evitare la ricerca dei nomi dei contagiati. “Non è corretto iniziare la corsa all’individuazione dei contagiati perché i contatti vengono ricostruiti direttamente dall’Asl. Dobbiamo continuare a stare a casa evitando di uscire se non per motivi essenziali, cercando di ridurre i contatti. Se rispetteremo le regole tra qualche settimana vedremo i risultati dei nostri sacrifici. Non dobbiamo assolutamente perdere la fiducia, abbatterci o rassegnarci. Possiamo e dobbiamo combattere questa battaglia per la nostra salute e per quella dei nostri cari. Per questo vi chiedo di stare a casa”.

