Covid-19, Vallo di Diano: comincia lo screening di massa

E' cominciata oggi nel Vallo di Diano, la campagna di screening sui residenti dei cinque comuni, ex zona rossa, Auletta, Atena Lucana, Caggiano, Polla e Sala Consilina.

I dettagli

I tamponi rinofaringei sono stati effettuati nei comuni di Polla, circa 400, e di Caggiano, circa 300. In quest'ultimo comune e' stato anche adottato il metodo 'drive-in': ci si mette in coda con l'auto e si viene testati a bordo dei veicoli. Nei prossimi giorni saranno coinvolti anche altri comuni tra cui Teggiano e Sassano. Lo screening coinvolge soggetti esposti al rischio di contagio del virus: volontari di protezione civile, commercianti e a quanti nella prima fase emergenziale hanno continuato a lavorare in quanto impegnati in settori strategici ed essenziali. La campagna, promossa dalla Regione Campania, viene effettuata dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno in collaborazione il Distretto sanitario locale e l'ospedale "Curto" di Polla.