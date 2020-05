Covid-19, al via lo screening sui cittadini di Giffoni Valle Piana

Si è svolto, questa mattina, lo screening sulla popolazione di Giffoni Valle Piana. Dopo i primi giorni di Fase-2 dell’emergenza Coronavirus, presso la moderna Giffoni Multimedia Valley 500 i cittadini del comune picentino sono stati sottoposti a tampone. Ad effettuare gli esami orofaringei sulla popolazione maggiormente esposta al pericolo contagio da Covid-19 i dottori Michele Falvella, Marco Grimaldi e Nicola Trotta dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.

Lo screening

Sono stati sottoposti a tampone cinquecento persone suddivise in categorie: dipendenti comunali, agenti di Polizia Municipale, operatori ecologici, volontari di Protezione Civile, volontari del 118 e della Croce Rossa, le associazioni scese in campo nelle diverse iniziative solidali, i farmacisti, medici e personale in servizio presso ambulatori medici, ospiti case di riposo, case famiglia e Rsa ivi compresi gli operatori sanitari, personale in servizio presso distributori di carburanti, dipendenti di uffici bancari e postali, autisti di servizi pubblici locali e privati, attività commerciali autorizzate all’apertura come da codici Ateco indicati nei Dpcm e nelle ordinanze regionali (titolari e dipendenti di supermercati e negozi).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Antonio Giuliano:“Ringrazio il personale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno per il prezioso lavoro svolto quest’oggi così come i cittadini che hanno aderito in massa a questa iniziativa fondamentale per avere un quadro chiaro della situazione epidemiologica nella nostra città. Fino ad ora abbiamo registrato appena tre casi nella nostra Città, frutto del grande senso di responsabilità dei cittadini. Attendiamo fiduciosi gli esiti degli esami nelle prossime 48-72 ore tenendo alta la guardia e provando ad allontanare questa terribile minaccia”.