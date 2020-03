Scuole chiuse per il coronavirus in tutta Italia? La decisione tra poche ore

Scuole chiuse in tutta Italia per far fronte all'emergenza Coronavirus? Dovrebbe diventare tra poche ore ufficiale, dopo una riunione a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i ministri, la decisione del Governo: scuole e università dovrebbero essere chiuse da domani, giovedì 5 marzo, e fino al 15 marzo.

I "rimedi"

Per le lezioni si dovrebbe procedere con l'attivazione e l'implementazione della didattica online a distanza, meccanismi utili a salvare l'anno scolastico anche con questa sospensione temporanea. Sul tavolo, a Palazzo Chigi, anche misure più stringenti di sanità pubblica.

La precisazione

Il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, parlando con i cronisti a Palazzo Chigi, ha affermato di aver chiesto un approfondimento al comitato tecnico-scientifico, dopo l'incontro tra il premier Conte e i ministri dal quale è emersa la decisione di fermare l'attività didattica. "La decisione - ha proseguito - arriverà nelle prossime".

Le indicazioni

Intanto, per almeno 30 giorni, come riporta l'Ansa, niente strette di mano, niente abbracci, basta meeting e congressi, stop alle manifestazioni, anche a quelle sportive. Le partite di calcio, semmai, potranno avvenire solo a porte chiude. Ma si deciderà nelle prossime ore la soluzione definitiva. Il governo mira anche a potenziare il sistema sanitario, con un aumento del 50% dei posti nelle terapie intensive, quelle più sotto pressione in emergenza coronavirus. Le amministrazioni pubbliche, vista anche l'emergenza legata al Coronavirus, sono invitate a incentivare lo smart working e se non ci sono abbastanza computer o comunque c'è "indisponibilità o insufficienza di dotazione" allora il dipendente "che si renda disponibile" può anche utilizzare "propri dispositivi" come pc o tablet. E' quanto si legge nella nuova circolare della ministra della P.a, Fabiana Dadone, con indirizzi di portata generale. Devono essere garantiti, si "adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete".