Coronavirus, blitz in una parafarmacia di Eboli: sequestrate 1500 mascherine

Blitz dei carabinieri all’interno di una parafarmacia di Eboli dove, al termine dei controlli, hanno sequestrato 1500 mascherine “FFP2” che erano state poste in vendita ad un pezzo esorbitante, ossia 12,50 euro.

L’ispezione

I titolari dell’attività commerciale sono risultati, però, parte lesa in quanto hanno già dimostrato di aver acquistato il prodotto ad un prezzo maggiorato e di non aver applicato nessuna particolare maggiorazione sullo stesso se non un normale margine di guadagno. Il prezzo maggiorato delle mascherine farebbe parte di una catena di speculatori che, in questi giorni, sta approfittando dell’emergenza da Coronavirus per arricchirsi. Su questa catena di distribuzione stanno facendo luce i militari dell’Arma, i quali, ora, faranno in modo che i prodotti sequestrati vengano destinati il prima possibile alle strutture ospedaliere che ne necessitano, come l’ospedale ebolitano.