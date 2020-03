Covid-19 a Capaccio, nuovo servizio di assistenza per le famiglie in difficoltà

L’amministrazione comunale di Capaccio Paestum avvia da oggi un nuovo servizio di supporto alle famiglie esposte al rischio povertà a causa dell’epidemia da Coronavirus. “Non c’è nessuna emergenza alimentare – spiega il sindaco Franco Alfieri – mentre è già in crescita il numero delle famiglie che, anche con supermercati e negozi di generi alimentari in funzione, presto non avranno più soldi sufficienti a fare la spesa. Mi riferisco a nuclei familiari che fino a ieri si reggevano su entrate provenienti da piccole attività o lavori alla giornata, magari già collocate sulla soglia della povertà. Oggi la loro condizione può peggiorare velocemente, fino a divenire drammatica”.

Le informazioni

Per venire tempestivamente incontro a queste situazioni di disagio, che rischiano di crescere di numero nelle prossime settimane, l’Amministrazione Comunale attiva da oggi il Servizio denominato “Una comunità si prende cura”. L’obiettivo è di aumentare il numero e la periodicità dei pacchi che, in collaborazione con il Banco Alimentare, i Volontari di Protezione Civile distribuiscono alle famiglie di Capaccio Paestum che ne hanno necessità. Per questo motivo il Comune lancia un nuovo sistema di raccolta, coinvolgendo imprese di produzione agroalimentare, supermercati e negozi di alimentari. Per il ritiro dei beni donati, le imprese benefattrici potranno rivolgersi alla Struttura Operativa del Servizio “Una comunità si prende cura”. contattando il numero telefonico 0828 1998044, al quale i Volontari di Protezione Civile rispondono dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. “Sappiamo bene – commenta ancora il primo cittadino – che anche produttori ed esercenti devono fronteggiare un momento di crisi. Eppure facciamo appello al loro spirito comunitario, in quella che mi auguro possa essere una grande gara di solidarietà”.