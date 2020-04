Covid-19, sorpresi ad un funerale a Sessa Cilento: scattano dieci multe

Fino al 4 maggio i funerali non si potranno celebrare. E da quel giorno vi potranno partecipare non più di quindici persone. Per questo ieri pomeriggio una decina di cittadini di Stella Cilento sono stati identificati e multati mentre presenziavano alla tumulazione di un anziano di 96 anni nel locale cimitero.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'intervento

Sul posto sono intervenuti i carabinieri a seguito di segnalazioni giunte dalle guardie ambientali effettuate nel corso dei controlli sul territorio. Di quanto accaduto è stata informata anche l’Asl che ora – come prevede la normativa vigente – metterà in quarantena obbligatoria tutti i partecipanti al funerale.