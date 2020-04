Covid-19 a Nocera Inferiore, salgono a sei i decessi: nuovo caso a Sant'Egidio

C’è un nuovo decesso (il sesto) per Covid-19 a Nocera Inferiore. E, ancora una volta, si tratta di un ex paziente dell’ospedale “Umberto I”. Lo comunica, con rammarico, il sindaco Manlio Torquato non fornendo le generalità della vittima: “Siamo vicini alla famiglia dello scomparso per questo lutto. Continueremo ad esserlo".

L'appello alla città

Poi il primo cittadino conferma: "Resta sotto controllo la situazione sul territorio. Con una invarianza dei contagiati e quasi tutti riconducibili a gruppi, agli stessi ambienti familiari. Restano perciò invariate le prescrizioni in vigore: di uscita, di assembramento, d'obbligo della mascherina (per proteggersi e proteggere). Continuano i controlli delle Forze dell'Ordine, il lavoro della protezione civile e dei servizi sociali. Dobbiamo ancora mantenere duro un altro pò. Possiamo farcela. Dobbiamo farcela".

A Sant'Egidio del Monte Albino

Il sindaco Nunzio Carpentieri annuncia un nuovo di positività: "Si tratta di una donna ricoverata in ospedale per un'altra patologia pregressa e che, sottoposta a tampone per l'insorgenza di una leggera febbre, è stata trovata positiva al coronavirus. Sono in fase di ultimazione le indagini epidemiologiche per le eventuali misure di quarantena, sulle quali darò riscontro nelle prossime ore. Il numero dei casi totli registrati nel nostro comune dall'inizio dell'emergenza sale dunque a 25. Gli attualmente positivi sono 12, ancora in numero inferiore rispetto ai 13 guariti.

Continuiamo a comportarci in maniera responsabile e a rispettare le regole. Andrà tutto bene, vedrete”.

