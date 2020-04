San Marzano: il sindaco anticipa apertura parziale di cimitero e pescherie

A San Marzano sul Sarno è già fase-2. Il sindaco Cosimo Annunziata anticipa il ridimensionamento del lockdown e dispone tra le prime tra le amministrazioni comunali l’apertura a tempo parziale di cimitero e pescherie.

I dettagli

Il cimitero cittadino resterà aperto il venerdì dalle ore 8 alle 13 e dalle ore 14 alle 17; dalle 8 alle 13 il sabato mattina. Le pescherie , invece, saranno aperte al pubblico la domenica dalle ore 6 alle 14 , orario previsto anche per le edicole. Confermati gli orari di apertura degli esercizi commerciali di generi alimentari dal lunedì al sabato dalle 6 alle 19.30 L'ordinanza è attiva da oggi, martedì 21 aprile. “Cerchiamo di dare la possibilità dei cittadini di visitare le tombe dei propri cari al Cimitero, seppur solo per l’intera giornata del venerdì e il sabato mattina - ha spiegato il primo cittadino -. Inoltre diamo un po' di ossigeno alle attività commerciali con l’apertura domenicale delle pescherie”. L'ordinanza tiene conto anche del report contagi da coronavirus. A San Marzano sul Sarno, infatti, non ci sono casi positivi: tutti guariti. Nella cittadina del pomodoro, vi era stato anche uno dei primi decessi della regione e poi circa 10 positivi al covid19, messi in quarantena e monitorati e tutti dichiarati poi guariti. “Nessuna fuga in avanti o ritorno immediato alla normalità in relazione ad assembramenti di persone ma la necessità di offrire uno spiraglio, vista anche la flessione dei contagiati su tutto il territorio regionale e in particolare nella nostra area - ha chiarito il sindaco - Il rischio 0 non esiste, il rispetto delle prescrizioni sanitarie è indispensabile ma dobbiamo anche individuare un percorso che consenta ai cittadini di avere maggiore consapevolezza ma anche speranza”.