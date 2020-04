Covid-19: Sodalis vicina ai volontari e agli enti locali

Agostino Braca, presidente di Sodalis, il Centro Servizi per il Volontariato di Salerno, scrive ai 158 comuni della provincia di Salerno per ribadire l’importanza ed il ruolo del volontariato. Sodalis sta svolgendo la sua azione come Centro Operativo di riferimento e smistamento impegnato in attività di coordinamento, supporto e informazione per la creazione di reti e per l’assistenza diretta alle associazioni operanti sul territorio. Un messaggio per ricordare l’importanza del volontariato e rafforzare la rete tra le amministrazioni e le organizzazioni che operano su tutto il territorio provinciale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dettagli

"A seguito dell’emergenza sanitaria - commenta il presidente di Sodalis - il Centro ha orientato le proprie attività in coerenza con le nuove disposizioni e le nuove esigenze, con diverse attività, elencate nel sito dedicato sodalis.csvsalerno.it/covid19, allestito in pochi giorni e destinato a raccogliere le singole iniziative che le associazioni svolgono, un luogo virtuale messo a disposizione di enti, volontari e cittadini. Ha, inoltre, avviato uno sportello di raccolta adesioni dei cittadini disponibili a svolgere attività di volontariato e un primo corso di formazione online sugli strumenti digitali utilizzabili nella fase di emergenza. Riteniamo che l’azione del volontariato sarà ancora più importante nella cosiddetta fase 2, in cui sarà necessario - così come illustra il Rapporto della Regione Campania del 16 aprile - che alla gestione clinica ed epidemiologica dei casi, si associ il sostegno delle strutture sociali e di volontariato. Siamo consapevoli dell’importanza di coordinare le attività volontarie in modo che gli interventi vengano distribuiti al meglio su tutto il territorio, consigliando ai volontari di non muoversi in forma singola ma per il tramite di organizzazioni strutturate. Insieme andrà tutto bene!