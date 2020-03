Coronavirus, sorpresi in giro per Baronissi: cinque cittadini finiscono in quarantena

Continuano i controlli nei comuni della provincia di Salerno per verificare il rispetto, da parte dei cittadini, delle nuove regole stabilite dal decreto governativo e dalle ordinanze della Regione Campania per prevenire la diffusione del Coronavirus.

Il blitz

Nella serata di ieri cinque persone sono state fermate dai carabinieri a Baronissi. Erano in strada senza alcuna necessità. Due fidanzati a passeggio in bicicletta (lui non residente), due pregiudicati della Piana del Sele e un residente. Tutti denunciati all’Autorità Giudiziaria e spediti in quarantena a casa. “Vorremmo che oggi non ci fosse segnalato nessuno! Ce la facciamo?” domanda, su Facebook, il sindaco Gianfranco Valiante.