Coronavirus: il presidente della Provincia chiede l'esercito in strada

Michele Strianese, presidente della Provincia ha inviato una lettera a Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri, e al Prefetto di Salerno, Francesco Russo. Ha chiesto l'invio dell’esercito per monitorare il territorio provinciale. Lo aveva chiesto il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e lo ha ribadito il presidente dell'amministrazione provinciale.

Il commento

"Sostengo con forza, sia come Sindaco che come Presidente della Provincia di Salerno - ha detto Strianese -, la richiesta del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, di avere l’esercito in strada per intensificare i controlli e punire i trasgressori che non rispettano le restrizioni imposte per contrastare la diffusione del Covid-19. Ci sono troppe persone incoscienti che ancora non capiscono come i loro comportamenti irresponsabili espongano sé stessi e gli altri a seri rischi di contagio. Solo nelle ultime ore è stato necessario mettere in quarantena 4 Comuni nel Vallo di Diano: Sala Consilina, Polla, Atena Lucana e Caggiano e, ancora prima, un Comune nell’alta Irpinia, cioè Ariano Irpino. Dispiace dirlo ma è cosi.”