Covid-19, tampone positivo a Perdifumo: l'annuncio del sindaco

Ancora guardia alta in Cilento. Una donna di Perdifumo, infatti, è risultata positiva al coronavirus. Lo ha annunciato l'amministrazione comunale, dopo aver ricevuto l'esito del tampone. Il primo cittadino Vincenzo Paolillo ha rivolto un appello alla comunità attraverso la pagina facebook.

Il messaggio

“Siamo stati avvisati di un caso positivo a Perdifumo - ha scritto il sindaco -. Si tratta di una giovane donna, di cui per motivi di privacy non si possono fornire le generalità. Nell'ultimo periodo, nel pieno rispetto delle misure di contenimento, ha limitato i contatti al proprio nucleo familiare. La donna sta bene ed è asintomatica. Attivato immediatamente il protocollo, è stato disposto già l'isolamento di tutta la famiglia e l'Asl, dopo aver tracciato la rete dei contatti, ha disposto di dover effettuare, nei prossimi giorni, il tampone a tutti i componenti del nucleo familiare. Siamo vicini alla famiglia e invitiamo ad evitare situazione di inutile allarmismo, continuando a comportarvi nel pieno rispetto delle regole per tutelare la salute vostra e dell'intera collettività".