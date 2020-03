Covid-19 a Salerno, farmacista positiva al tampone: le rassicurazioni dei titolari

C’è anche una farmacista salernitana tra i contagiati dal Coronavirus. Si tratta di una dipendente della “Farmacia Verdi”, situata in Piazza Matteo Luciani a Salerno, che è risultata positiva al test. I titolari dell’attività hanno subito informato le Autorità Sanitarie e precisano: “Il contagio è avvenuto, con certezza, in ambienti esterni alla farmacia”.

Le precisazioni

La farmacista in questione, inoltre, è in isolamento dal 19 marzo scorso. “Nessuno dei dipendenti, dei titolari e/o dei collaboratori a vario titolo - fanno sapere dalla farmacia - accusa il benché minimo sintomo. Immediatamente appresa la notizia, d' intesa con le Autorità civili e sanitarie, si è immediatamente provveduto, per doverosa tutela e precauzione, ad intervento straordinario di tutti gli ambienti e degli spazi attiguo. Nessuno è tenuto a segnalare alle autorità sanitarie la propria presenza in farmacia nei giorni scorsi”. Il servizio non è stato interrotto e "continuerà ad essere assicurato, sussistendo tutte le condizioni di salubrità e tutela dei lavoratori e dell'utenza".