Coronavirus, positivo il tampone sulla pediatra di Pollica: l'annuncio del sindaco

“L'esito del tampone della nostra pediatra è positivo”. Ad annunciarlo, sul suo profilo Facebook, è direttamente il sindaco di Pollica Stefano Pisani che, comunque, invita i suoi concittadini a non allarmarsi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La quarantena

Nonostante il medico fosse assente dal Cilento da una decina di giorni, è scattata la quarantena per un'intera famiglia collegata all'unico neonato che vive nel comune costiero. Il primo cittadino fa sapere di aver "provveduto, con l'intervento del Dipartimento di prevenzione dell'Asl, solo a formalizzare le azioni previste in caso di contatto con le persone contagiate dal Covid-19, ma già avviate dal 13 marzo, appena abbiamo appreso del potenziale contagio della pediatra". Quindi, sottolinea come, "nel territorio comunale, visto l'ultimo contatto avvenuto il 6 marzo scorso, sono state poste in quarantena, fino al prossimo 19 marzo, 5 persone dello stesso nucleo familiare, tutte collegate all'unico neonato che vive attualmente nel comune di Pollica. Nessuno di loro presenta sintomi. A queste, si aggiunge il monitoraggio di un'altra persona". Perciò, "non ci sono altri motivi di preoccupazione", assicura Pisani.