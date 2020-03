Bellizzi, tampone positivo per l'uomo morto il 10 marzo: l'appello del sindaco

"Per la lealtà che ci ha sempre contraddistinto devo comunicarvi, con rammarico, che la prima verifica del tampone effettuata al nostro concittadino, deceduto il 10 marzo, risulta positiva al Coronavirus".

Lo ha scritto il sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe, in tarda serata, su Facebook. In attesa della seconda verifica dall'Ospedale Cotugno di Napoli per accertare la positività del virus sull'uomo di Bellizzi, il sindaco rivolge un appello ai cittadini: