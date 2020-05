Covid-19, tamponi negativi per gli ospiti della Casa Famiglia di Padula

La Casa Famiglia “San Pio” di Padula può tirare un sospiro di sollievo. Sono risultati negativi, infatti, gli ultimi nove tamponi effettuati su altrettanti ospiti della struttura valdianese dove, nelle scorse settimane, si erano registrati diversi casi positivi al Covid-19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La querelle

Gli ospiti sono rientrati nelle rispettive case a seguito di un’ordinanza firmata dal sindaco Paolo Imparato. Intanto è attesa per domani l’udienza davanti al Tar in merito alla decisione del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni di revocare l’autorizzazione alla Casa Famiglia in quanto, nel corso dei controlli, è emerso che avrebbe accolto un numero di ospiti superiore a quello consentito.