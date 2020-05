Coronavirus a Felitto, i tamponi sui residenti sono tutti negativi

Una buona notizia arriva dal Cilento. I tamponi per il Covid-19 eseguiti i giorni scorsi sugli abitanti più a rischio e con maggiori contatti sociali (amministratori, gestori di esercizi commerciali, forze dell'ordine e volontari) sono risultati tutti negativi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il messaggio

Ad annunciarlo, sui social, è l’amministrazione comunale di Felitto guidata dal sindaco Carmine Casella. “Questo non è un invito ad allentare le misure e non rispettare tutte le precauzioni come abbiamo fatto fino ad oggi, ma ci permette di stare più sereni e tranquilli” è il messaggio che giunge dalla sede del Municipio.