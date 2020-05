Covid-19, scontro tra sindacalista della Cgil e Cirielli sui tamponi al Ruggi

Dopo la nuova positività al Covid-19 del deputato salernitano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli, esplode la polemica sui risultati dei tamponi effettuati, al diretto interessato e alla sua compagna, al “Ruggi d’Aragona” di Salerno. Una operatrice sanitaria e sindacalista della Cgil Patrizia Ardia replica alle presunte anomalie riscontrate dal politico salernitano.

“Caro onorevole Cirielli, mi dichiaro colpevole ed attendo fiduciosa che il parlamento, che sicuramente non ha nulla di più importante di cui occuparsi in questa fase, discuta il caso del suo tampone e del presunto clima sospetto ed anomalo in cui è stato analizzato. Sono un'operatrice sanitaria in servizio presso il laboratorio Covid 19 del Ruggi il giorno che sono pervenuti gli ultimi tamponi effettuati a lei ed ai suoi due congiunti che sono stati collocati in una lista di urgenze da effettuarsi al più presto. Ho compilato personalmente la lista di lavoro delle urgenze ed assistito all'effettuazione dei 3 tamponi in tempi assolutamente rapidi in relazione alle strumentazioni a nostra disposizione ed alle pressanti richieste di risposte in tempi brevissimi che ci pervengono rispetto a pazienti ricoverati in attesa di intervento chirurgico urgente, di ricovero in reparto di degenza o di rianimazione o addirittura di bambini che arrivano al pronto soccorso e che devono stazionare nella stanza di isolamento col comprensibile disagio psicologico che ne deriva. In effetti i tamponi suo e dei suoi congiunti sono stati processati in poche ore, con una rapidità che vorremmo poter garantire a tutti, soprattutto a coloro che sono gravemente sintomatici. In conclusione, lei ed i suoi familiari hanno avuto la possibilità, per più volte, di accedere ad un accertamento che molti comuni cittadini non ricevono affatto o non in tempi brevi. Forse la vera anomalia sulla quale lei, da parlamentare della Repubblica dovrebbe interrogarsi, è proprio questa e forse vi troverebbe una possibile risposta alla disaffezione che tanti cittadini provano verso la classe politica. Ma no, mi correggo: un'anomalia gigantesca nel nostro laboratorio covid esiste. Essa è rappresentata da una equipe che dal 12 marzo, adeguatamente supportata e coordinata dalla direzione sanitaria, lavora senza sosta con orari lunghissimi, festivi compresi, in condizioni operative fisicamente stressanti (chi non ha mai indossato per tante ore mascherina ed indumenti protettivi forse non può capire), mangiando un panino in piedi a metà giornata, per poi riprendere a correre tra uno strumento e l'altro per riuscire a processare il maggior numero di tamponi possibile, perché tutti ci rendiamo conto che dietro ognuna delle centinaia di provette che arrivano ogni giorno c'è una persona in ansia che aspetta un risultato. La consapevolezza dell'importanza di quello che facciamo ci dà la forza di superare la stanchezza e le legittime preoccupazioni per i rischi che noi stessi corriamo. Altri, ben più qualificati della sottoscritta, potranno risponderle in merito agli altri dubbi che lei ha sollevato in merito alla qualità scientifica e tecnica del nostro operato, ed in particolare sul fatto che è assolutamente normale che su tamponi eseguiti in giorni diversi sulla stessa persona possono aversi risultati diversi a causa delle tante variabili soggettive di chi pratica il prelievo, di sensibilità strumentale e, soprattutto di fase della replicazione virale. Questi sono esattamente i motivi per cui non ci si accontenta di un solo tampone negativo per dichiarare non più contagioso un soggetto. Mi congedo augurando a lei ed ai suoi congiunti una rapida e positiva conclusione della vicenda che state vivendo”.