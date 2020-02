Coronavirus, allestite le tende "pre-triage” davanti agli ospedali salernitani

La Croce Rossa Italiana di Salerno e Serre scende in campo per la prevenzione contro il Coronavirus Covid-19.

I comuni

In queste ore, su disposizione della Protezione Civile della Regione Campania e richiesta dell’Asl Salerno, sono state allestite davanti agli ospedali di Salerno, Battipaglia, Eboli, Oliveto Citra e Sapri delle tende pneumatiche per la creazione di una zona di “pre-triage”, per facilitare le operazioni di assistenza. Un contributo non da poco da parte dei volontari dei comitati di Salerno e Serre della Cri.

