Coronavirus ad Agropoli, nuovo tampone positivo: parla il sindaco

Terzo caso di Coronavirus nella città di Agropoli. Dopo ore di attesa la conferma è arrivata in serata quando sono stati comunicati i risultati degli undici tamponi esaminati presso l’ospedale “Cotugno” di Napoli. A risultare positivo - riporta Infocilento - il tampone eseguito sul compagno dalla 34enne già sottoposta ai controlli nei giorni scorsi.

L’annuncio

A confermare la situazione attuale è stato direttamente il sindaco Adamo Coppola con un video su Facebook: “E’ un solo caso, tutto sommato, se vogliamo guardare l’aspetto positivo. Ma credo che da oggi in poi dovremmo iniziare a convivere con questa situazione. Abbiamo comunicato immediatamente a lavorare sulla catena dei contatti. Più rapidi saremo nel mettere in isolamento le persone che hanno incontrato il paziente in questione, più limiteremo il contagio. Questa azione sarà rapida“. Poi annuncia la convocazione del Coc per la mattinata di domani con l’obiettivo di “valutare altre iniziative per proseguire questa battaglia che tutti insieme dobbiamo combattere e che comunque ci vedrà tutti insieme vincitori”.