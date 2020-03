Coronavirus, terza vittima in Campania: è una donna napoletana

Una donna di 84 anni, risultata positiva al Covid19, è morta ieri sera nell'ospedale civile di Nola (Napoli), dove era stata portata dai figli in seguito a difficolta' respiratorie. Secondo quanto si e' appreso, il pronto soccorso del nosocomio è stato chiuso per la sanificazione. E' la terza vittima in Campania.

Il dramma

La donna, residente ad Ottaviano (Napoli), pare non avesse avuto contatti con persone provenienti dalle zone del nord Italia. L'anziana aveva patologie pregresse legate al sistema respiratorio. I figli della donna, due residenti ad Ottaviano ed uno a Brusciano, sono in isolamento. Il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso, non appena appresa la notizia ha provveduto ad emettere ordinanze per isolare alle persone con le quali l'anziana donna e' venuta in contatto.