Coronavirus e precauzioni: l'esperto Nico Mazzeo sul trasporto delle merci pericolose

Anche nel salernitano, l'attenzione è puntata sulle precauzioni da adottare per scongiurare i rischi di contagio del Coronavirus, ormai approdato in Italia. A fare chiarezza sul trasporto nazionale ed internazionale delle merci su gomma, su ferro e tramite via aerea, il consigliere comunale di Salerno, Nico Mazzeo, consulente sulla sicurezza del trasporto merci, impegnato anche nella formazione degli autostrasportatori in tempi delicati come quello che stiamo vivendo, proprio a causa della diffusione del virus cinese.