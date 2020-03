Covid-19, tre nuovi casi positivi a Scafati: l'annuncio del sindaco

Sale a quota 19 il numero di cittadini contagiati dal Coronavirus a Scafati. Nella giornata di oggi, infatti, sono stati accertati tre nuovi casi: si tratta di persone positive all’interno dello stesso nucleo familiare.

L’annuncio

A fornire i dati sulla situazione in città è direttamente il sindaco Cristoforo Salvati: “Ai ventiquattro positivi che abbiamo registrato a Scafati dall'inizio dell'emergenza, quindi dal sei marzo, dobbiamo infatti sottrarre sia i tre concittadini purtroppo deceduti sia altri due pazienti che sono completamente guariti perché sottoposti, a quarantena ultimata, a due tamponi di controllo, risultati entrambi negativi. Vi informo, inoltre, che altri nostri concittadini, posti in isolamento domiciliare nelle scorse settimane, hanno terminato il periodo di quarantena senza manifestare alcun sintomo sospetto, non sono pertanto contagiati. Questi piccoli segnali devono darci fiducia, senza mai farci abbassare la guardia. Continuiamo a restate in casa, a tenere il virus lontano dalle nostre famiglie”.