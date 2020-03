Coronavirus, tre tamponi positivi a Sarno: l'appello del sindaco

Tre casi positivi di Coronavirus nel comune di Sarno. Si tratta di due cittadini ricoverati all’”Umberto I” di Nocera Inferiore e di un medico del reparto di ortopedia dell’ospedale "Martiri del Villa Malta". A confermarlo, con un post su Facebook, è direttamente il sindaco Giuseppe Canfora che li ha già contattati telefonicamente e – conferma – “le loro condizioni sono monitorate”.

Il commento

Il primo cittadino si rivolge direttamente agli abitanti: “Dobbiamo dimostrare unità, senso di comunità oltre ogni limite. Siamo in attesa dei risultati di altri tamponi effettuati ancora nella giornata di ieri. Abbiamo ricostruito, anche grazie alle forze dell’ordine, i contatti, ed abbiamo proceduto, già ieri, prima ancora di avere i risultati, all’isolamento ed alla quarantena”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La denuncia

Ma, anche a Sarno, c’è ancora chi non rispetta le regole. “Purtroppo - spiega Canfora - a tanti cittadini sarnesi che hanno compreso appieno e messo in pratica le regole, devo constatare ancora che alcune persone non comprendono la gravità della situazione. Ringrazio chi segue scrupolosamente le indicazioni, e condanno fortemente chi si comporta in modo superficiale ed irresponsabile verso se stesso e gli altri. Per tale motivo, ho avviato nuovi controlli sul territorio, tolleranza zero e procederemo con denunce immediate. La regola imprescindibile per fermare il contagio è restare a casa. La mia vicinanza a chi in questo momento soffre. Il mio totale sostegno, in ogni modo ed in ogni sede, ai medici, infermieri, personale tutto” conclude Canfora.