Coronavirus, tre contagiati di Nocera Superiore trasferiti al "Da Procida"

Due anziani di una Rsa di Nocera Superiore, risultati positivi nei giorni scorsi al Coronavirus, sono stati trasferiti all’ospedale “Giovanni Da Procida” per evitare la diffusione del virus tra gli altri ospiti che, invece, non sono stati contagiati. Secondo test negativo, invece, per due operatori sanitari che lavorano in una casa di cura di Nocera Inferiore dov’è stato posto in isolamento un uomo contagiato. Nessun contagio anche per i familiari di altri positivi che erano emersi in città nelle scorse settimane. Negativo al Covid-19 anche un cittadino, sempre di Nocera Superiore, arrivato ieri dall’ospedale di Nocera a quello di Scafati e sottoposto in via precauzionale a tampone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A Vietri

Buone notizie arrivano dal Comune. “Un’altra nostra concittadina, che era positiva al Covid-19, è risultata negativa al secondo tampone e quindi definitivamente guarita” annuncia sui social il primo cittadino Giovanni De Simone