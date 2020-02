Coronavirus: cancellazioni e modifiche dei percorsi treni Torino-Salerno

Disagi per i cittadini che raggiungono Roma e i capoluoghi del Nord Italia in treno Salerno o che intendano tornare in città dalla capitale, Torino e Milano. Il traffico ferroviario della linea convenzionale Milano-Bologna fra Lodi e Piacenza è, infatti, sospeso dalle 13.30 per controlli sanitari nella stazione di Casalpusterlengo. Lo comunica Ferrovie dello Stato Italiane in una nota.

I dettagli

E' in corso la riprogrammazione dei servizi. I treni a media e lunga percorrenza della linea AV Torino - Milano - Roma - Salerno subiranno cancellazioni o deviazioni di percorso via Verona/Padova, con un allungamento medio dei tempi di viaggio di 90 minuti. Per i treni regionali sulla linea Milano - Bologna e Bologna - Poggio Rusco sono possibili cancellazioni e limitazioni. Attivati servizi sostitutivi con autobus fra Lodi e Piacenza e fra Bologna e Poggio Rusco. Rimane interrotta la linea AV Milano - Bologna in attesa del ripristino dell'infrastruttura dopo l'incidente del 6 febbraio.

I rimborsi

Anche Italo rimborserà i biglietti acquistati fino a domenica 23 gennaio per chi rinuncia a viaggi di questa settimana (tra lunedì 24 febbraio e domenica 1 marzo) per tutti i viaggi da/per le zone impattate del Nord Italia. Restano al momento escluse Campania (Salerno e Napoli), Lazio (Roma) e Toscana (Firenze). Il rimborso integrale del biglietto si potrà chiedere fino all'orario di partenza del treno: si riceverà, entro 30 giorni, un voucher da usare per l'acquisto di nuovi ticket per viaggi entro l'1 luglio 2020.