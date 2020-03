Covid-19 a Battipaglia, Tozzi: "Ho febbre e tosse. Vi prego, rimanete a casa"

Dopo il caso del questore della Camera Edmondo Cirielli, c’è un altro esponente salernitano del partito di Fratelli d’Italia che potrebbe essere affetto da Coronavirus. Si tratta di Ugo Tozzi, medico rianimatore dell’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia ed ex portavoce provinciale del partito di Giorgia Meloni. Tozzi ha paura e lo dice chiaramente informando i suoi amici su Facebook delle sue condizioni di salute.

“Chi vi parla oggi ha paura. Ha paura perché è influenzato, ho la febbre da ieri, con raffreddore e tosse. Sono in attesa del tampone, perché ho attivato il medico di base per la richiesta del tampone a domicilio. A voi che uscite, che la prendete alla leggera come se tutto fosse lontano dalle vostre case, faccio un appello accorato, ancora una volta, affinchè rimaniate a casa. Tante sono le ordinanze di restrizione, tanti sono i messaggi da parte di tutto il popolo. Ma, purtroppo, molti decidono tuttora di stare per strada e di uscire anche più volte per fare la spesa. Io vi prego, davvero, rimanete a casa. E’ brutto stare in quarantena, anche all’interno della casa per evitare il contagio con i propri familiari. Sono sensazioni che non auguro di provare a nessuno. Ovviamente, ognuno di noi deve stare attento non tanto per sé ma soprattutto per gli altri, perché la diffusione del virus è esponenziale e noi, in Campania, non abbiamo ancora raggiunto il picco. Non so come mi sia potuto eventualmente contagiare, speriamo solo che il tampone sia negativo”