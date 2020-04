Covid-19, appello a sindaco e vescovo: "Stanze di alberghi e Curia per il personale sanitario"

Camere d'albergo o locali della Curia salernitana da mettere a disposizione dei dipendenti dell'ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" coinvolti nell'emergenza coronavirus. La richiesta è stata inoltrata al sindaco di Salerno Vincenzo Napoli dai vertici della Uil Fpl provinciale.

L’appello

Il sindacato si dice “preoccupato” per l'emergenza in atto. E, dunque, “viste le informazioni raccolte dai lavoratori che stanno fronteggiando il picco di questi giorni, c'è la necessità di fronteggiare situazioni assistenziali con utenti a rischio". Per la Uil Fpl, pertanto, serve porre in isolamento il personale coinvolto nell'emergenza senza che si metta a repentaglio la salute dei propri cari nelle rispettive abitazioni. Da qui, la proposta al sindaco Napoli: "Si mettano a disposizione camere d'albergo o locali della Curia salernitana, con la preghiera di intercedere presso l'Arcivescovo di Salerno, per alleviare le preoccupazioni del personale coinvolto" conclude la nota