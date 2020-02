Allerta Coroavirus, l'Università di Salerno: "Pronti a qualsiasi iniziativa"

L’Università degli Studi di Salerno potrebbe chiudere per prevenire la diffusione del Coronavirus. In ateneo c’è “massima attenzione” rispetto all’evolversi della situazione che sta riguardando varie regioni italiane.

La nota

In un comunicato ufficiale l’Unisa informa che “sono già in atto una serie di incontri tecnici per la ulteriore messa a punto delle misure idonee alla sicurezza e alla salute della comunità accademica. L'Ateneo è pronto ad adottare qualsiasi altra iniziativa di concerto con le Autorità di governo locali, regionali e nazionali". Docenti e studenti restano in attesa.