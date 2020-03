Impreca contro il Coronavirus e aggredisce carabiniere: uomo nei guai a Polla

Nuova aggressione contro le forze dell’ordine in provincia di Salerno. Nel pomeriggio di oggi, a Polla, un uomo, originario di Teggiano, è andato in escandescenza mentre passeggiava in strada. Sembra che stesse imprecando contro le nuove norme restrittive per prevenire il Coronavirus.

La tensione

A segnalare la sua presenza è stato un passante. E così, sul posto, sono arrivati i carabinieri che hanno cercato di calmarlo. Ma lui si è ribellato aggredendo uno dei militari, il quale,, successivamente, è stato trasportato all’ospedale di Polla per essere medicato. Il suo aggressore, invece, stato identificato. Ora rischia una denuncia.