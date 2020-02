Coronavirus, terzo caso in Campania: uomo in isolamento a Napoli

Caso di probabile positività al Coronavirus a Napoli. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, si tratterebbe di un cinquantenne napoletano residente nel centro storico, ora in isolamento in casa, in buona salute. Sarebbe rientrato in città dalla Lombardia nei giorni scorsi. Il tampone è stato inviato a Roma per la controprova e l'eventuale conferma da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. S

Gli altri casi

Si attendono per oggi anche le conferme sui due casi positivi riscontrati ieri. Sono due i test che sarebbero risultati positivi al Coronavirus inviati a Roma dall'ospedale Cotugno. Le due donne sono una 24enne casertana (ora al Cotugno) e l'altra di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno che opera come tecnico di laboratorio a Cremona e che due giorni fa ha fatto ritorno dai suoi familiari proprio a Vallo. E' stato ricostruito il percorso degli ultimi giorni delle due persone positive al tampone. Vengono entrambe dal Nord, una delle due si è presentata direttamente in ospedale, l'altra risulta asintomatica.