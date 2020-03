Coronavirus nel Vallo di Diano, i neocatecumenali si difendono: "Ecco la verità"

Il Cammino Neocatecumenale fa chiarezza dopo le polemiche sul raduno religioso organizzato, nelle scorse settimane, nel Vallo di Diano, da cui sarebbe partita la diffusione del Covid-19 nella zona sud della provincia di Salerno.

La precisazione

In una nota ufficiale, l’avvocato Adelchi Chinaglia e don Ezechiele Pasotti ricordano che “l’incontro dei fedeli del Cammino è avvenuto il 28-29 febbraio in un hotel di Atena Lucana (mentre a Napoli si giocava Napoli – Torino: stadio aperto, con 55 mila spettatori) e nessuna ordinanza del Governatore proibiva l’incontro (l’ordinanza del 26 febbraio si riferisce esclusivamente ad altri due comuni campani: Montano Antilia e Ceraso). Lo stesso vescovo di Teggiano–Policastro, Mons. Antonio De Luca, ha dichiarato che i fedeli del Cammino hanno celebrato l’Eucarestia senza scambio della pace e ricevendo l’ostia nella mano, rispettando le norme diffuse dalle diverse diocesi in quei primi giorni”. L’altro dato che emerge è anche un altro. “L’incontro a Sala Consilina, poi, è avvenuto il 4 sera, dopo le 18,30. Il Comunicato della Cei e quello della Conferenza Episcopale Campana sono del 5 marzo: quindi non vi era ancora nessuna proibizione di incontri. E l’ordinanza del Presidente del Consiglio per tutta l’Italia è del 9 marzo. Come si fa allora ad accusare i neocatecumeni di disobbedienza, o anche solo di disattenzione a questi documenti dei Vescovi e delle autorità civili!” conclude la nota.