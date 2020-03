Viaggia insieme al giovane di Torino positivo al Covid19: in quarantena a Sapri

In merito alla notizia su una persona di Sapri che avrebbe viaggiato insieme al ragazzo di Torino risultato positivo al COVID-19, vi comunico che la persona è in quarantena fiduciaria, come da ordinanza sindacale n. 43, estesa a tutti i coabitanti; al momento stanno bene e non hanno sintomi.

Del fatto ho informato il comandante Marino della Stazione dei CC di Sapri.