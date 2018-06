“Corporate Finance & Banking”: al via il primo master gratuito promosso dall'Ordine dei Commercialisti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Prenderà il via lunedì prossimo, 25 giugno, la prima edizione del Master in “Corporate Finance & Banking” organizzato dalla Brains Group in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Salerno.

Il Master vuole fornire ai partecipanti un sapere teorico e un saper fare pratico sulla gestione finanziaria d’impresa, mettendo a disposizione dei partecipanti sia l’insieme delle tecnicalità per svolgere analisi consapevoli e dettagliate sui fabbisogni finanziari aziendali e sulla qualità creditizia delle aziende assistite, sia l’insieme delle soluzioni finanziarie che il mercato bancario e, più in generale, il mercato dei capitali offre, in questo momento, alle aziende italiane.

Il corso è riservato a giovani laureati in discipline giuridiche ed economiche e iscritti all’ODCEC di Salerno di età non superiore ai 40 anni, per i quali la quota di partecipazione è finanziata tramite erogazione di borse di studio a totale copertura dei costi.

“Crediamo fortemente nel valore della formazione specializzante come volano per la crescita della nostra categoria e per la creazione di nuove occasioni di sviluppo del proprio campo di azione” spiega Il presidente ODCEC Salerno Salvatore Giordano. “Questo Master – prosegue – è una concreta opportunità specializzante gratuita offerta ai nostri iscritti per sostenerli nella conquista di nuove nicchie di mercato. Vogliamo creare per i nostri colleghi nuovi orizzonti, sostenerli e stimolarli nel perfezionamento e nella qualificazione anche in diverse aree di competenza, investire su giovani iscritti specializzati, per superare le sfide della crisi e dell’evoluzione della nostra professione”.

Affidato alle docenze di Vittorio Di Tommaso, Luca Sensini, Donato Toriello, Gaetano Contaldo e Nicola Occhinegro, il Master durerà circa due mesi, con un monte di ore formative pari a sessantaquattro valide ai fini della formazione professionale continua, e si svolgerà presso la Sede dell’Ordine (via Roma 39, Salerno). Per maggiori dettagli: www.commercialistisalerno.org.