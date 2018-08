Non arriva la posta ad Olevano sul Tusciano: parte l'azione legale

I consiglieri comunali di Olevano sul Tusciano Michele Ciliberti e Giuseppina Pastorino, dopo le ripetute segnalazioni mosse dai cittadini rispetto alla mancata ricezione della corrispondenza postale, preannunciano un’azione legale ai danni di Poste Italiane.

I disagi

Nell’ultimo mese i residenti del territorio, in particolare della frazione Salitto, hanno denunciato la totale interruzione di questo fondamentale servizio, che ha arrecato e continua ad arrecare problemi di ogni tipo, specie in merito ai rapporti giuridici con terzi. Considerata la gravità della situazione, a causa della quale gli abitanti di Olevano sul Tusciano si vedono costretti a recarsi al centro di smistamento di Battipaglia per ritirare raccomandate importanti e anche la posta ordinaria, gli esponenti di Olevano Viva esprimono "vicinanza all’intera comunità, da troppo tempo vittima di un servizio postale inadeguato ed inefficiente".

Il commento

Sul caso il capogruppo Ciliberti dichiara: