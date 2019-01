Inchiesta sulla n'drangheta: la Procura di Salerno indaga su 15 magistrati calabresi

Almeno quindici magistrati calabresi sarebbero indagati dalla Procura della Repubblica di Salerno, competente per il distretto di Catanzaro. Su di loro – rivela Il Fatto Quotidiano – penderebbero diversi reati come il favoreggiamento mafioso, corruzione in atti giudiziari e corruzione.

Gli indagati

I pm salernitani stanno indagando, dalla scorsa estate, basandosi su carte trasmesse dalla Procura di Catanzaro. Nel mirino sono finiti magistrati requirenti e giudicandi, pure con ruoli apicali, degli uffici di Catanzaro, Cosenza e Crotone. Tra i nomi spunterebbero quelli del procuratore capo di Cosenza, Mario Spagnuolo, l'aggiunto di Catanzaro, Vincenzo Luberto, e il capo della Procura di Castrovillari, Eugenio Facciolla. Al momento, va precisato, che non è stata avanzata alcuna richiesta di rinvio a giudizio né di misura preventiva nei loro confronti.