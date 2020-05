Corruzione e traffico di rifiuti al porto, Borrelli: "Senso di impunità diffuso"

Dopo la maxi operazione di questa mattina della Guardia di Finanza, che ha portato all’arresto di 39 persone e all’avvio di indagini a carico, complessivamente, di 69 soggetti operanti nel porto commerciale di Salerno, arrivano le prime reazioni dal mondo della magistratura e della politica.

I commenti

Il primo ad intervenire è proprio il Procuratore di Salerno Giuseppe Borrelli: “Ciò che colpisce è l’estensione del fenomeno illecito un sistema di collusione diffuso, che rappresentava una prassi comportamentale a livello territoriale. Ancora, colpisce il senso di impunità da parte degli indagati: due soggetti al vertice dell’ufficio doganale continuavano nella loro condotta nonostante fossero a conoscenza delle indagini in corso nei loro confronti. Ad un funzionario della nostra procura è stato chiesto di fornire notizie sull’indagine tramite l’accesso al sistema informatico, un’azione davvero temeraria”. Dal Governo interviene il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo: “Quello che emerge dalle immagini pubblicate oggi dalla Guardia di Finanza di Salerno, nell'ambito dell’operazione nell'area portuale, è sconcertante. Un sistema marcio che deve essere scardinato mettendo in campo ogni risorsa e applicando provvedimenti severissimi nei confronti di chi ha abusato della propria posizione per trarre benefici personali. Si tratta di un episodio gravissimo e intollerabile che da rappresentante del governo, da cittadino e da salernitano condanno fermamente. La legalità ha bisogno di una ‘manutenzione’ quotidiana e ad assicurala sono i nostri uomini e le nostre donne in divisa - scrive Tofalo - Grazie alle Forze dell’Ordine e di Polizia sempre a lavoro contro il crimine. In particolare, i miei complimenti alla Guardia di Finanza per questa significativa operazione”.