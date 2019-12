Vigilie "semi-isolate" e festività senza bus: il "regalo" sgradito di Natale per i pendolari

Nei giorni (rossi ndr) di Natale e Capodanno, non transiteranno pullman. Ma anche nelle Vigilie, alias oggi, 24 dicembre, e il 31 dicembre, molti cittadini sono destinati a rinunciare agli spostamenti. E' quanto ha disposto Busitalia, lasciando letteralmente a piedi numerose persone, tra cui tanti lavoratori che necessitano di viaggiare durante le festività natalizie e di fine anno. E' il caso, ad esempio, del personale impiegato nei locali e nei ristoranti, sempre aperti, come anche altre attività, in questi periodi: notevole, dunque, il disagio per tale categoria di lavoratori, come per altre non in possesso di mezzi propri.

I servizi

Nelle giornate delle Vigilie di Natale e Capodanno (24 e 31 dicembre 2019) viene erogato unicamente il servizio urbano di Salerno (linee n. 2-5-6-11-13-14-15-20-21-25-28-39), nella fascia oraria antimeridiana, fino alle ore 13 circa. Ciò implica l'isolamento, tra gli altri, dei residenti della Valle dell'Irno, impossibilitati oggi (come il 31 dicembre ndr) a raggiungere il centro, con la sospensione della linea 10. A salvare parzialmente la situazione, i treni che dalla stazione di Salerno giungono fino alla Valle dell'Irno, seppur solo in determitate fasce orarie (Info: Thetrainline.com ndr). Attivi, invece, il servizio urbano di Cava de' Tirreni (linee n. 60-61-64-65-66-67) e il servizio urbano di Vietri sul Mare (linee n. 68-69), su espressa richiesta dei due Comuni, nella fascia oraria antimeridiana, fino alle ore 14.

Le sospensioni

A seguire, nei giorni di Natale (mercoledì 25 dicembre 2019) e Capodanno (mercoledì 1 gennaio 2020) tutti i servizi saranno sospesi, mentre nel giorno di S.Stefano, 26 dicembre, e in quello dell'Epifania, 6 gennaio verrà espletato il servizio festivo. Se nei giorni "rossi" sul calendario, sospensioni o riduzioni delle corse erano prevedibili (anche se, in ogni caso, poco opportune, vista la necessità di molti lavoratori "a tempo pieno" di spostarsi anche in quelle date), ha colto decisamente di sorpresa, la decisione di sospendere interamente il servizio di alcune linee principali, anche nei giorni delle due vigilie. Come "regalo" natalizio, dunque, stress e difficoltà per chi, durante le feste, si trova inaspettatamente a fronteggiare notevoli disagi.

E' possibile visionare gli orari dei bus in queste festività sul sito: Fsbusitalia.it/