Difesa personale urbana: al via i corsi gratuiti per le donne ad Agropoli

Presentato sabato scorso, nel corso di un incontro nella Sala Giunta del Comune di Agropoli, il percorso di prevenzione e prima difesa urbana femminile. Si tratta di un corso di difesa personale urbana dedicato alle donne, fortemente voluto dall’assessore alle Politiche sociali, Vanna D’Arienzo e dal consigliere con delega allo Sport, Giuseppe Cammarota, che il sindaco Adamo Coppola ha accolto con grande apprezzamento. Sono tenuti a cura dell’Associazione di promozione Sociale “Accademia UDS” di Salerno.

Parla il sindaco

Da tempo siamo attenti alle tematiche che riguardano ogni forma di violenza, con una particolare propensione al contrasto alla violenza di genere. Questi corsi, che saranno gratuiti per tutte le donne che vorranno partecipare, forniranno delle importanti basi per capire come difendersi, in tutta una serie di contesti. Spero che la partecipazione sia copiosa.

"A chiudere il cerchio delle manifestazioni legate alla violenza sulle donne - annunciano l’assessore D’Arienzo e il consigliere Cammarota – andiamo a proporre un corso di difesa che può fornire una grossa mano alle donne in caso di aggressione, per strada come in ambito familiare". Mentre il responsabile dell’associazione, Danilo Salvatori incalza: "Le partecipanti verranno poste in condizioni e situazioni diverse per imparare a difendersi nei contesti più variegati, imparando a gestire il panico e condizioni di stress. Una pratica, quella della difesa urbana, che stiamo portando avanti da tempo e che ha fatto registrare buoni risultati".

Le informazioni

I corsi prenderanno il via sabato 7 dicembre, alle ore 10. Ci saranno inizialmente 4 incontri di sabato mattina (7, 14, 21 dicembre e un altro a gennaio 2020, dalle ore 10 alle 12). Quindi si proseguirà con un appuntamento mensile (per 6 incontri), il martedì dalle 18 alle 20. La data di gennaio e le prossime verranno comunicate a breve tramite i canali istituzionali. La sede in cui si terranno le lezioni pratiche è il Pala “Di Concilio” di via Taverne. Il corso, gratuito, è aperto a tutte le persone di sesso femminile di età compresa tra i 13 e i 60 anni.