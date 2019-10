Scivola e sbatte la testa in crociera: grave 60enne di Cava de' Tirreni

Doveva essere una crociera all’insegna del relax e della spensieratezza. Ma, purtroppo, si è trasformata in un vero dramma. Un 60enne di Cava de’ Tirreni, S.S le sue iniziali, dipendente di una ditta di prodotti alimentari, è da ieri ricoverato in gravi condizioni in un ospedale della Corsica.

L'incidente

L’uomo, infatti, mentre era in compagnia della moglie e di alcuni amici, è svicolato a pochi metri dalla statua di Napoleone ed ha battuto violentemente la testa su una pedana. Immediata la corsa verso il più vicino nosocomio dove si trova tuttora in coma farmacologico, a causa della perforazione di un polmone. La prognosi è tuttora riservata. La notizia dell’incidente è subito giunta nella frazione di Passiano di Cava de’ Tirreni provocando sconforto tra familiari e amici. Uno dei figli è volato sull'isola per stare vicino al padre e alla madre che è ancora sotto choc per l’accaduto.